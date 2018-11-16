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Гитарист Иван Смирнов скончался в возрасте 63 лет

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский гитарист и композитор Иван Смирнов скончался 15 ноября на 64-м году жизни. Об этом сообщил музыкант Андрей Большаков.

Причина смерти не уточняется. Как пишет сайт kp.ru, днем 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание.

За два дня до смерти гитарист выступил на концерте в честь юбилея музыканта Юрия Нугманова. В декабре у Смирнова был запланирован концерт в клубе «Союз композиторов».

В разные годы гитарист выступал в составе фьюжн-группы «Второе дыхание», ансамбля экспериментальной электронной музыки «Бумеранг» под руководством Эдуарда Артемьева, а также джаз-рок ансамбля «Арсенал», после чего занялся собственной карьерой.

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