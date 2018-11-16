«Без оглядки на Голливуд»: в России появился новый киножурнал

Первый номер журнала «Кинорепортер» в четверг, 15 ноября, был представлен в рамках VII Санкт-Петербургского культурного форума. До этого российские читатели знали его редакцию по журналу The Hollywood Reporter. После семи лет работы по американской лицензии издание решило уйти в свободное плавание и создать собственный бренд.

На первом номере журнала «Кинорепортер» — российский актер Владимир Машков. «У нас впервые российский артист на обложке, — отмечает главный редактор «Кинорепортера», а в прошлом — российской версии The Hollywood Reporter Мария Лемешева. — Раньше по лицензии у нас не было права на такие обложки, один раз было сделано исключение для Никиты Михалкова, потому что он получал «Оскар». По словам Марии Лемешевой, американский офис не устанавливал жестких ограничений, но всё же семь лет редакция «чувствовала себя немножко со связанными руками».

Фото: из личного архива

15 ноября заработал официальный сайт «Кинорепортера». Цена на журнал не изменилась. Распространяться ежемесячник будет в первую очередь по подписке, однако редакция собирается изучить и новые точки распространения, в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге.

Признание журнала в кинематографической среде и среди обычных читателей позволило его редакции стать «уверенными и самонадеянными», «продолжить путь самостоятельно, не оглядываясь на американскую лицензию и делать больше того, что уже делали».

«Журнал будет с тем же глубоким подходом к изучению всех вопросов кинематографии. Мы также будем говорить с нашими самыми любимыми популярными звездами о профессии, об их взглядах на искусство», — рассказала Мария Лемешева. Кроме того, журналисты «Кинорепортера» будут больше времени уделять театральному искусству, телевидению и музыке.

Фото: из личного архива

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отметил, что кинематографу нужно крепкое дружеское плечо представителей СМИ. «Писать о кино так, чтобы тебя признавали и тебе доверяли в профессиональном сообществе, при этом оставаясь понятными и интересными для широкой общественности, — это тоже в некотором роде искусство», — подчеркнул Тельнов, отметив, что российской редакции The Hollywood Reporter всегда удавалось выполнять эту задачу.

Журнал за семь лет стал не только уважаемым и читаемым изданием, но и взял на себя работу по популяризации российского кинематографа. Среди прочего он стал учредителем авторитетных премий «Событие года» и «Аванс». После ребрендинга журнал будет работать в этом направлении еще плотнее — без оглядки на Голливуд. «То, что российское кино непопулярно, это неправда, — уверена Мария Лемешева. — Как ни странно, при всей любви к Голливуду наши читатели всегда активно интересовались именно нашими фильмами и актерами».

Кинорежиссер Алексей Учитель считает, что журнал взял на себя функцию своеобразного кинопросвещения: продвигает не только массовое кино, но и дебютирующих режиссеров. «В последние годы российское кино пошло на подъем, и люди стали приходить в залы. Немалая часть этого успеха принадлежит журналу Hollywood Reporter. Я уверен, что это перейдет и в «Кинорепортер», — сказал Алексей Учитель.

Фото: из личного архива

Председатель Союза композиторов России Алексей Рыбников похвалил редакцию издания за умение профессионально писать о кинематографической отрасли, в частности — о киномузыке, «вникая во всю композиторскую кухню». По его мнению, российская редакция The Hollywood Reporter за семь лет работы создала cо вкусом сделанный журнал, быть упомянутым в котором — престижно.

Главный редактор «Кинорепортера» полагает, что читатели The Hollywood Reporter останутся с ними. Кроме того, редакция нацеливается и на новую аудиторию, в том числе молодежь. «Мы будем взращивать ту публику, которая и будет ходить в кино спустя несколько лет. И эти же ребята будут делать кинематограф», — добавила Мария Лемешева.