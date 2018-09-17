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Журнал Time продадут за $190 млн

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Фото: Global Look Press/Michael Francis McElroy
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Американский миллионер, гендиректор корпорации Salesforce Марк Бениофф намерен купить журнал Time у медийного конгломерата Meredith,

По данным телеканала CNN, сумма сделки составит $190 млн.

«Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением», ­ отметил главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, отметив, что редакции «крайне повезло располагать их напутствием и наставничеством пути построения новой компании».

Meredith приобрела издательство Time Inc. в прошлом году за $2,8 млрд с учетом долга Time.

Time Inc. выпускает десятки СМИ, в том числе журналы Time, Life и People, и является крупнейшей издательской компанией в США и Великобритании.

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