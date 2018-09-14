Деревенская фотосессия журнала Vogue рассмешила пользователей Сети
Итальянский гламурный журнал Vogue провел необычную фотосессию для сентябрьского номера. Местом съемок издание выбрало деревню Чикинскую в Архангельской области, где модель позировала на фоне деревянной церкви, покосившихся домов, леса и других атрибутов российской глубинки. И всё это в нарядах Dior, Balenciaga и Dolce & Gabbana.
Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 4 Сен 2018 в 6:48 PDT
Фотографии, появившиеся в Instagram журнала, вызвали неоднозначную реакцию Сети. Большую часть пользователей развеселила столь необычная съемка.
«Как говорится, ни к селу, ни к городу», — написала пользователь с ником my_adaline, сопроводив послание смеющимся эмодзи.
Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 4 Сен 2018 в 7:46 PDT
«Я сначала подумала, что кто-то пошутил и пытался выдать свои смешные фотографии за высокую моду», — написала personalpolly.
При этом были и те, кто считает, что эта съемка оскорбляет чувства верующих.
«Вот с крестом грешновато вышло», — написал в своем Telegram-канале писатель Сергей Минаев.
В апреле на обложку британского Vogue впервые со дня основания журнала попала модель в хиджабе. Ею стала 20-летняя Халима Аден из Кении, исповедующая ислам.