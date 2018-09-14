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Деревенская фотосессия журнала Vogue рассмешила пользователей Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Итальянский гламурный журнал Vogue провел необычную фотосессию для сентябрьского номера. Местом съемок издание выбрало деревню Чикинскую в Архангельской области, где модель позировала на фоне деревянной церкви, покосившихся домов, леса и других атрибутов российской глубинки. И всё это в нарядах Dior, Balenciaga и Dolce & Gabbana. 

Фотографии, появившиеся в Instagram журнала, вызвали неоднозначную реакцию Сети. Большую часть пользователей развеселила столь необычная съемка. 

«Как говорится, ни к селу, ни к городу», — написала пользователь с ником my_adaline, сопроводив послание смеющимся эмодзи.

«Я сначала подумала, что кто-то пошутил и пытался выдать свои смешные фотографии за высокую моду», — написала personalpolly. 

При этом были и те, кто считает, что эта съемка оскорбляет чувства верующих. 

«Вот с крестом грешновато вышло», — написал в своем Telegram-канале писатель Сергей Минаев.

В апреле на обложку британского Vogue впервые со дня основания журнала попала модель в хиджабе. Ею стала 20-летняя Халима Аден из Кении, исповедующая ислам.

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