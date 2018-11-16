Тинькофф Банк проведет киберспортивный турнир

Тинькофф первым среди российских банков проведет полноформатный киберспортивный турнир Tinkoff Dota Cup. Команды сразятся в популярной онлайн-игре Dota 2.

Ранее банки никогда не выступали непосредственно организаторами подобных соревнований, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Регистрация команд открылась 7 ноября и продлится до 29 ноября. Групповой этап пройдет 1 и 2 декабря, плей-офф — с 8 по 16 декабря. Финал и шоу-матч состоятся 22 декабря. Принять участие смогут первые 64 зарегистрировавшиеся команды.

Отмечается, что в турнире запрещено участие профессионалов. Призерам соревнований всероссийского и международного уровней, а также про-серии будет отказано в регистрации.

«Киберспортивная аудитория важна для нас. Среди обладателей нашей карты для геймеров Tinkoff All Games есть люди различных профессий: от студентов до пилотов. Мы заметили, что большинство крупных турниров с существенным призовым фондом проводится среди профессиональных игроков. Поэтому мы решили организовать мероприятие полностью самостоятельно, без партнеров и подрядчиков, чтобы дать возможность всем любителям игр сразиться на профессиональном уровне за внушительные призовые и почувствовать себя настоящим киберспортсменом», — рассказал вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка Данил Анисимов.

Призовой фонд турнира составит 1,3 млн рублей. Геймеры, занявшие первое, второе и третье места, получат 500 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. Победитель турнира сможет сразиться с командой Тинькофф Банка в шоу-матче и удвоить приз, получив 1 млн рублей.

Групповая стадия и игры плей-офф пройдут онлайн, а матчи за призовые места — в штаб-квартире Тинькофф в Москве. В случае выхода в финальную серию команд из других городов Тинькофф Банк оплатит билеты и проживание на время турнира.

Все игры, начиная со стадии плей-офф, будут транслироваться на сайте проекта: dota2.tinkoff.ru. Там же можно зарегистрироваться для участия. На стадии плей-офф будет работать профессиональный комментатор матчей по Dota — LanigirO.

Выиграть денежные призы смогут и болельщики. Для участия в розыгрыше можно делиться профилем команды в соцсетях и участвовать в викторине на предсказание результатов и событий матчей. Дополнительные призы предназначены тем фанатам, чьи команды попадут в плей-офф. Болельщики смогут получить 120 призов от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.