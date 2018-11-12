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Дзюба остался в Москве для лечения травмы

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Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не прибыл в расположение сборной России и будет проходить лечение в Москве. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщается в Twitter национальной команды.

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Форвард получил травму коленного сустава несколько дней назад и усугубил ее в воскресном матче против ЦСКА.

Для Дзюбы была разработана специальная лечебная программа. Восстановление будет проходить под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова. После лечения форвард вернется в расположение национальной команды.

Также проблемы с мышцами имеются у Сергея Петрова («Краснодар») и Романа Зобнина («Спартак»). Игроки пройдут обследование, после которого тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе.

Кроме того, ноябрьский сбор национальной команды пропустит полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, получивший травму в матче с «Зенитом».

Сборная России 15 ноября в товарищеском матче сыграет с командой Германии. 15 ноября российские футболисты встретятся со шведами в рамках Лиги наций УЕФА.

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