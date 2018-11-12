Петербуржцы в Шанхае: русский балет восхитил жителей Поднебесной

В Шанхае состоялись гала-концерты солистов балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Культурная программа, в рамках которой выступили танцовщики, приурочена к 30-летию развития партнерских связей Санкт-Петербурга и Шанхая и создана по заказу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В афишу вошли фрагменты мировой классики и оригинальные постановки. Последние вызвали особый интерес китайских зрителей. С равным энтузиазмом они принимали как наследие советского «большого балета», так и творческие эксперименты последних десятилетий. Оперный зал Шанхайского центра восточного искусства, где проходили концерты, был заполнен почти до отказа.

— Шанхайский центр восточных искусств — это вторая по значимости площадка в Шанхае и четвертая в стране. Далеко не все артисты удостаиваются чести выступать в этом месте, — пояснила «Известиям» Екатерина Галанова, глава Международного фестиваля балета Dance Open, организовавшего концерты. — В самом названии заключен очень важный смысловой посыл всему миру: Оriental Art Center — этим они хотели сказать, что центр азиатского искусства находится именно здесь. Уровень исполнителей, которые удостаиваются чести выступать в этом зале, только самый высокий, поскольку в числе зрителей — правительственная элита и весь высший свет.

По традиции китайская публика живо реагировала на проявления виртуозности — сложные прыжки, вращения, головоломные поддержки, и петербуржцы сполна предоставили им этот статусный набор. Эмоциональный солист Михайловского театра Джулиан Маккей взорвал зал «Пламенем Парижа», его коллега Эрнест Латыпов заработал овацию во фрагментах из балета «Талисман» и «Дон Кихота». Неподдельный интерес зрительного зала вызвала хореография Бориса Эйфмана. Пронзительный дуэт из балета «Анна Каренина» исполнили солисты его театра Нина Змиевец и Олег Марков. Нина предстала также в образе трагической балерины Ольги Спесивцевой, представив фрагмент из балета «Красная Жизель». Оценили китайцы и изящную хореографию Леонида Якобсона, чей номер «Венский вальс» станцевали премьеры Михайловского театра Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Они же преподнесли местным балетоманам Адажио из балета «Спартак» в хореографии Георгия Ковтуна, и это лишь небольшая часть программы, станцованной петербуржцами в Китае.

— После концерта мы долго общались с представителями принимающей стороны и их китайскими друзьями. По их словам, концерт получился захватывающим, — отметила Екатерина Галанова. — Они все говорили, что, по сути дела, страна перекормлена классическими концертами и спектаклями, но такое высочайшее исполнительское мастерство встречается нечасто.

По словам Екатерины Галановой, это прекрасный опыт и шаг к тому, чтобы начать новое сотрудничество.