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Травмированный Дзюба приедет в расположение сборной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Форвард ФК «Зенит» и сборной России по футболу Артем Дзюба в понедельник, 12 ноября, прибудет в расположение команды, несмотря на проблемы с коленом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист сам попросил замену на 74-й минуте встречи 14-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2) 11 ноября, почувствовав боль в колене. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, у Дзюбы было повреждение, и его участие в прошедшей игре было под вопросом, однако его поставили в состав на игру, исходя из медицинских показателей и его самочувствия.

Он прибудет в расположение команды в Новогорске 12 ноября, где медицинские штабы примут решение о его участии в матчах национальной команды.

15 ноября сборная России проведет контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20 ноября — игру Лиги наций со Швецией в Сольне.

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