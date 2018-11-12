Травмированный Дзюба приедет в расположение сборной России

Форвард ФК «Зенит» и сборной России по футболу Артем Дзюба в понедельник, 12 ноября, прибудет в расположение команды, несмотря на проблемы с коленом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист сам попросил замену на 74-й минуте встречи 14-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2) 11 ноября, почувствовав боль в колене. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, у Дзюбы было повреждение, и его участие в прошедшей игре было под вопросом, однако его поставили в состав на игру, исходя из медицинских показателей и его самочувствия.

Он прибудет в расположение команды в Новогорске 12 ноября, где медицинские штабы примут решение о его участии в матчах национальной команды.

15 ноября сборная России проведет контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20 ноября — игру Лиги наций со Швецией в Сольне.