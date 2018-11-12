Названы регионы России с самой доступной арендой жилья

Эксперты назвали регионы России, где большинство семей могут позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные траты. Рейтинг на основании данных Росстата составило агентство «РИА Рейтинг».

Сообщается, что только в Санкт-Петербурге, ЯНАО И ХМАО более 50% семей может позволить себе без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру. На Чукотке, а также в Ленинградской, Кемеровской, Иркутской и Мурманской областях снять квартиру могут более 45% семей.

Еще в 20 регионах России данный показатель находится в диапазоне от 43,3% до 37,2%. А вот Тува, Карачаево-Черкесия, Псковская, Ивановская области, Кабардино-Балкария, Крым, Севастополь и Дагестан из-за низких зарплат и высокого уровня безработицы оказались на низших строчках рейтинга.

При этом, как выяснили эксперты, арендовать недвижимость приходится лишь малому проценту семей. 85% супругов с двумя детьми имеют собственные квартиры или дома.

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