Спустя всего год Стинг выступил в Москве, но на этот раз не один, а вместе с ямайской звездой регги — Шегги (Shaggy).

Музыканты сцене «Олимпийского» представили композиции из нового альбома «44/876». Название особое: цифры — это телефонные коды родных городов музыкантов.

Также исполнили любимые всеми хиты — Shape of My Heart, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Angel и другие.

РЕН ТВ выступает информационным партнером концерта.