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Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Норильске

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в аэропорту Норильска. Об этом сообщила представитель пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, следовавший из столичного Домодедово самолет приземлился в Норильске в 6:15 по местному времени (2:15 мск).

«Когда он заходил на посадку, сработал датчик выпуска закрылков. Посадка прошла благополучно», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Горбунова добавила, что никто из 166 взрослых, 20 детей и шести членов экипажа не пострадал. Обратный рейс будет задержан на два часа в связи с дополнительным обследованием воздушного судна. Пассажиры вылетят в Москву резервным бортом.

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