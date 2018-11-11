В минобороны Украины пожаловались на нежелание военных руководить арсеналами

На Украине не осталось военных, желающих руководить складами с боеприпасами. Об этом заявил глава министерства обороны страны Степан Полторак.

Министр отметил, что более 20 генералов были привлечены к ответственности из-за взрывов, которые произошли на военных складах Украины за последние три года. Однако, по его словам, «это привело к другой проблеме».

«Сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — цитирует его «РИА Новости» .

По его словам, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты в связи с проблемами с финансированием, так как на их восстановление потребовались бы огромные деньги, но за последние три года «многое удалось изменить».

Последний на данный момент крупный пожар произошел 8 октября на складе боеприпасов в городе Ичне в Черниговской области. В результате инцидента пришлось эвакуировать около 10 тыс. человек. Украинская сторона почти сразу обвинила в произошедшем Россию.