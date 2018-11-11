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Британские СМИ высмеяли учения НАТО в Норвегии

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Фото: REUTERS/Corps/Lance Cpl. Menelik Collins
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Британские специалисты осмеяли учения НАТО Trident Juncture, завершившиеся 7 ноября в Норвегии. Об этом пишет таблоид Daily Express. Участники учений отработали наступление на противника из вымышленной страны Мурина. За атаку отвечали Норвегия, Канада и Швеция. Остальные страны оборонялись.

Несмотря на высокие оценки прошедших учений со стороны руководства НАТО, в Daily Express выразили сомнение насчет оправданности мероприятия. Отмечается, что близость учений к границе России стала намеком в сторону «потенциального противника». Однако попытка произвести на Москву впечатление едва ли удалась, цитирует материал «Федеральное агентство новостей».

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Издание также отметило недальновидность провокации НАТО, учитывая наличие у России ядерного оружия.

Учения Trident Juncture 2018 прошли с 25 октября по 7 ноября. В них участвовали 45 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны (государства — члены Североатлантического альянса и их партнеры). Это крупнейшие учения НАТО со времен окончания холодной войны. Основные упражнения проводились в воздушном пространстве Швеции и Норвегии. Также были задействованы шведская база Каллакс и финская Рованиеми.

4 ноября стало известно, что в ходе учений четверо солдат пострадали при столкновении танка с автомобилем.

8 ноября греческий нефтяной танкер Sola TS столкнулся с фрегатом ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad в районе Хордаланна в 50 км к северо-западу от Бергена. Фрегат возвращался с учений Trident Juncture 2018. Судно получило пробоину в правом боку и потеряло управление. Его успели отбуксировать ближе к берегу. На борту фрегата находились 137, а на танкере — 25 человек. В результате ЧП пострадали восемь человек. Погибших нет.

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