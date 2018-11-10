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Военно-морские учения России и Японии начались в Аденском заливе

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Аденском заливе Аравийского моря впервые проходят военно-морские учения России и Японии антипиратской направленности. Об этом 10 ноября сообщил «Интерфаксу» представитель Северного флота (СФ) Вадим Серга.

В учениях примут участие боевые корабли российского военно-морского флота (ВМФ) и военно-морские силы (ВМС) Японии.

Российскую сторону представляет противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в акватории Индийского океана. С японской стороны участие примет эскадренный миноносец «Икадзути».

«Такое взаимодействие между моряками Северного флота и ВМС Японии проводится впервые в истории российского ВМФ», — отметил Серга.

По его словам, основная цель учений — повышение уровня взаимодействия между российским и японским боевыми кораблями в ходе совместных действий антипиратской и антитеррористической направленности.

Дальний поход большого противолодочного корабля «Североморск» продолжается с его выхода из основного пункта базирования — Североморска 5 июля 2018 года. На текущий момент он прошел около 23 тыс. морских миль, выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах: Алжир, Виктория, Пемба и Анциранана. 

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