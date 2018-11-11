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Россия ждет от ОБСЕ реакцию на арест Малькевича

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Москва ожидает со стороны представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира оценки ситуации с задержанием в Вашингтоне первого зампреда комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Сообщение об этом появилось в официальном twitter-аккаунте постоянного представительства РФ в ОБСЕ.

Ранее 11 ноября свою позицию относительно случившегося высказал МИД России. В ведомстве подчеркнули, что задержание журналиста «вызывает самую серьезную озабоченность».

«Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, — очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США», — прокомментировали ситуацию в департаменте информации и печати МИД РФ.

Член Общественной палаты России и журналист Александр Малькевич был задержан в США 9 ноября. После освобождения он рассказал, что сотрудники ФБР задавали ему вопросы в течение нескольких часов. В том числе они интересовались темой российского «вмешательства» в американские выборы 2016 года, после чего вручили уведомление о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, в котором он занимает должность главного редактора.

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