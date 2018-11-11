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Коновалов набирает больше половины голосов на выборах в Хакасии

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов на пост главы Хакасии набирает 55,51% голосов избирателей после обработки 5% протоколов. Об этом следует из данных ЦИК России в воскресенье, 11 ноября.

Явка избирателей на выборах составила 43,3% по данным на 19:30 по местному времени за полчаса до закрытия участков (15:30 мск).

На голосовании представлен единственный кандидат — выдвинутый от КПРФ Валентин Коновалов. В бюллетенях всего две графы — «за» и «против». Для победы участнику необходимо набрать свыше 50% голосов избирателей. В противном случае выборы признают несостоявшимися и назначат повторное голосование.

В сентябре проходил первый тур избирательной гонки. Тогда Коновалов стал лидером, набрав 44,81% голосов. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%. Таким образом, ни один кандидат не набрал 50% голосов. За два дня до назначенного на 23 сентября второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком перенес второй тур. В избирательной гонке должны были соревноваться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Однако последний заявил о снятии своей кандидатуры.

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