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В Британии фанат «Игры престолов» получил пожизненный срок за убийство соседа мечом

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Фото: Global Look Press/Hbo
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В Британии фанат сериала «Игра престолов» получил пожизненный срок за убийство своего соседа церемониальным мечом, сообщает Daily Mail.

26-летний писатель Дуглас Пламптон промышлял торговлей наркотиками, которые от также продавал соседу Йену Мэддоксу. Но из-за образовавшегося долга наркоторговец решил отомстить мужчине и разбил фары на его автомобиле. 30 марта в свой день рождения разгневанный сосед заявился к нему домой, после чего Пламптон напал на него с кухонным ножом, который Мэддокс переделал в меч и подарил его писателю, чтобы тот вдохновился на создание собственного романа.

После того как Пламптон нанес смертельные удары соседу, он позвонил в экстренные службы и сказал: «Если он умрет, то это его проблемы». Также отмечается, что позже преступник пытался оправдаться тем, что жертва сама на него напала.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению. Во время суда Пламптон не проявлял никаких эмоций и не раскаивался в содеянном.

Фантастический сериал «Игра престолов» стартовал в 2011 году, а финальные серии зрители увидят в апреле 2019 года. В начале октября создатели сериала раскрыли тайну восьмого сезона, премьера которого намечена на первую половину 2019 года.

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