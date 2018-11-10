Туриста из Канады убили на курорте в Мексике

Канадский турист убит в ночь на пятницу на курорте Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо.

Как передает «РИА Новости», ранее в местных СМИ появились сообщения, что убитый был русским. Информацию об убийстве именно гражданина Канады подтвердили в российском посольстве. «На деле у него оказался паспорт Канады», — сообщил собеседник агентства.

Турист погиб в результате конфликта с местными жителями, детали инцидента не уточняются.

8 ноября в спортзале мексиканского города Сьюдад-Мендоса застрелили Валерию Медель, 22-летнюю дочь депутата мексиканского парламента Кармен Медель. По словам губернатора штата Веракрус, убийцы перепутали ее с участницей организованной преступной группировки.