СМИ вновь обратили внимание на крепкое рукопожатие Трампа и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь крепко сжал руку лидера США Дональда Трампа во время встречи 10 ноября в Париже. Внимание на это обратили СМИ, пишет «Газета.ру». На этот раз рука американского президента покрылась после сжатия морщинами.

СМИ назвали отношения Макрона и Трампа «броманс» (от англ. братья+романтика. — Ред.), отмечает газета.

Когда оба лидера позировали фотографам, Макрон назвал своего американского коллегу «хорошим другом», после чего похлопал президента США по колену, касаясь его несколько раз.

Главы стран встретились спустя несколько часов после того, как Трамп в Twitter назвал оскорбительными слова Макрона о необходимости собственной армии для Евросоюза. 6 ноября французский лидер заявлял, что европейцам требуются собственные войска для защиты от других стран, в том числе от Соединенных Штатов. Администрация Макрона назвала ситуацию с записью в Twitter недоразумением.

Our great photographer Carlos Barria captured Macron’s grip in Trump’s hand at Elysee Palace pic.twitter.com/MZ2YBbE9Vl