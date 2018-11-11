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СМИ вновь обратили внимание на крепкое рукопожатие Трампа и Макрона

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент Франции Эммануэль Макрон вновь крепко сжал руку лидера США Дональда Трампа во время встречи 10 ноября в Париже. Внимание на это обратили СМИ, пишет «Газета.ру». На этот раз рука американского президента покрылась после сжатия морщинами.

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СМИ назвали отношения Макрона и Трампа «броманс» (от англ. братья+романтика. — Ред.), отмечает газета.

Когда оба лидера позировали фотографам, Макрон назвал своего американского коллегу «хорошим другом», после чего похлопал президента США по колену, касаясь его несколько раз.

Главы стран встретились спустя несколько часов после того, как Трамп в Twitter назвал оскорбительными слова Макрона о необходимости собственной армии для Евросоюза. 6 ноября французский лидер заявлял, что европейцам требуются собственные войска для защиты от других стран, в том числе от Соединенных Штатов. Администрация Макрона назвала ситуацию с записью в Twitter недоразумением.

Глава Белого дома вместе с супругой прибыл во Францию в числе глав других стран для участия в мемориальной церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны. Трамп заявил, что провел в ходе поездки очень продуктивные для его страны встречи.

Приветствия лидеров Франции и США уже не раз привлекали внимание СМИ. Во время участия Трампа в праздновании Дня взятия Бастилии в 2017 году Макрон пожимал его руку почти полминуты. Позже СМИ обратили внимание на то, что рука Трампа побелела от крепкого рукопожатия французского лидера.

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