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Южный вестибюль станции «Речной вокзал» закрыли на ремонт до 12 ноября

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Южный вестибюль станции «Речной вокзал» Замоскворецкой линии Московского метрополитена закрыли на ремонт до 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Как пишет сетевое издание m24.ru, для входа и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться северным вестибюлем станции.

Кроме того, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что также до 12 ноября на ремонт будет закрыт южный вестибюль станции «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии. Для пассажиров будет работать северный вестибюль.

9 ноября в московском метро запустили тематический поезд, посвященный открытию выставки «Сокровища музеев России», которая проходит в столичном Манеже. Об этом рассказал организатор экспозиции Иван Есин.

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