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Ряд станций Большой кольцевой линии метро в Москве сдадут раньше срока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ряд станций столичного метрополитена, строящихся на северо-восточном участке Большой кольцевой линии, могут сдать в эксплуатацию раньше запланированного срока.

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Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строители везде идут в соответствии с разработанным графиком.

Возможно, ряд станций сдадут раньше срока, допустил он, передает 10 ноября «РИА Новости». По словам Хуснуллина, в 2020 году могут запустить движение на станции «Рубцовская».

Всего в северо-восточный участок Большой кольцевой линии входят шесть станций, полностью его запустят в эксплуатацию в 2021 году.

21 октября стало известно, что власти столицы занимаются проработкой технико-экономического обоснования реконструкции линии монорельса на северо-востоке Москвы. На месте монорельсовой дороги в Москве может появиться зона отдыха с висячими садами и бассейном.

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