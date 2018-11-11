Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли

Американский лидер Дональд Трамп посмертно наградит «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы. Она является высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц.

Как отметили в Белом доме, Пресли стал «олицетворением американской культуры» для «многомиллиардной» армии фанатов по всему миру.

«Элвис сочетал госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать свое неповторимое звучание, и продал больше миллиарда записей. Он остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы американской администрации.

Торжественная церемония награждения состоится в пятницу, 16 ноября.

Пресли родился в 1935 году в штате Миссисипи. За свою карьеру музыкант сумел стать «королем рок-н-ролла», хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Творчество Пресли неизменно продолжает пользоваться спросом: даже после смерти певец остается одним из самых высокооплачиваемых знаменитостей.