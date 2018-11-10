Суд снял с мэра Рима обвинения в лжесвидетельстве

Мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи оправдана судом Рима по делу о лжесвидетельстве, которое могло стоить ей должности градоначальника.

Раджи обвинялась в том, что дала ложные показания в ходе разбирательства по делу о назначении на должность главы римского департамента туризма брата одного из своих помощников, пишет «РИА Новости».

Обвинительный приговор мог привести к тому, что Раджи сместили бы с поста мэра в связи с тем, что «Движение пяти звезд», к которому принадлежит политик, запрещает осужденным занимать госдолжности. Кроме того, ей грозило 10 месяцев заключения.

Вирджиния Раджи стала первой женщиной-мэром Рима летом 2016 года. На выборах она набрала около 68% голосов, несмотря на то, что на тот момент премьер-министр Маттео Ренци поддерживал кандидата от Демократической партии Роберто Джакетти.