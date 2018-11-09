Бывший врио главы Махачкалы отправлен под домашний арест

Дагестанский суд постановил отправить под домашний арест бывшего главу Махачкалы Абусупьяна Гасанова, которому были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

7 ноября региональное отделение ФСБ возбудило уголовное дело в отношении чиновника по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В частности, правоохранители подозревают Гасанова в незаконных действиях при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ, которые нанесли вред интересам государства.

«Он взят под домашний арест по ходатайству следствия на 10 суток, в случае предъявления обвинения до этого срока мера пресечения составит два месяца», — приводят слова собеседника из Верховного суда республики РИА Новости.

По предварительным данным, Гасанова подозревают в хищении 40 млн рублей из городского бюджета. Его назначили врио мэра Махачкалы в январе 2018 года после ареста прошлого врио градоначальника — Мусы Мусаева, осужденного на 4 года колонии по аналогичной статье.

В день ареста главы Махачкалы также стало известно, что Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики Раджаба Абдулатипова. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, которое специализировалось на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток.