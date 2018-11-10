Стали известны подробности отравления семьи в Электростали

Погибшая в подмосковной Электростали семья из четырех человек сутки мучилась от отравления, но не обратилась к врачам, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, днем в пятницу, 9 ноября, 31-летняя Олеся Г. рассказала матери по телефону, что она, ее супруг и один из детей чувствуют себя плохо. Все, кроме младшего ребенка, страдали от приступов тошноты.

Несмотря на уговоры, Олеся отказалась вызвать «скорую» или пойти к врачу. Матери она заявила, что все заболевшие «выпьют марганцовки и всё пройдет».

Вечером в тот же день пенсионерка вновь позвонила дочери. Трубку взял девятилетний внук. Он сказал, что мама и папа спят и что он сейчас тоже пойдет ложиться. Двухлетний брат мальчика в этот момент играл и был предоставлен сам себе.

На следующий день пенсионерка не смогла дозвониться до родственников и отправила живущую с ней внучку-школьницу «разведать обстановку». Девочка вскоре вернулась и сказала, что дверь никто не открыл. После этого женщина отправилась к дочери сама и открыла дверь запасными ключами. Родственников она обнаружила уже мертвыми.

Отмечается, что еды в доме практически не было. На кухне нашлись только кефир и замороженные грибы в морозилке. По предварительной версии, семья отравилась одним из этих продуктов.