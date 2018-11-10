Семья из четырех человек насмерть отравилась кефиром в Электростали

Женщина, ее двое детей и муж погибли в подмосковной Электростали от отравления. Обнаружил тела первый муж и родной отец детей погибшей, который пришел в квартиру, чтобы навестить их.

Как сообщает РЕН ТВ, семья могла отравиться просроченным кефиром. Версию о гибели из-за употребления испорченных продуктов не исключают и в следственном управлении СКР по Москве. Однако там полагают, что отравление могли вызвать грибы.

При этом, по свидетельству соседей, в квартире ощущался запах газа, но следственные органы утечку газа в квартире не выявили.

9 ноября 10 детей были госпитализированы из школы в селе Бессоновка Пензенской области с признаками острой кишечной инфекции. В больницу попали ученики с четвертого по седьмой класс.