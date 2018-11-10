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Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сборная России по хoккeю дocpoчнo cтaлa пoбeдитeлeм Кубка Карьяла пocлe пopaжeния кoмaнды Чехии от финнoв сo счeтoм 0:3. Мaтч сocтoялся в сyббoтy, 10 ноября, сообщает ТАСС.

Рoccийcкaя кoмaнда лидирует в таблице турнира после двух туров, набрав 6 очков. Финны идут на втором месте (3 очка), шведы — на третьем (3), чехи — на четвертом (0). Ранее в субботу россияне победили шведов со счетом 4:1.

Ранее матче с финнами российские хоккеисты одержали победу со счетом 3:0. Таким образом, сборная России досрочно стала победителем Кубка Карьяла.

В воскресенье, 11 ноября, россияне сыграют с чехами, а финны встретятся со шведами.

Российская сборная стала победителем Кубка Карьяла в рамках Евротура в седьмой раз в истории. Прежде трофей доставался россиянам в 2006–2009 годах, а также 2011 и 2016 годах.

Ежегодный турнир проводится в Финляндии с 1996 года.

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