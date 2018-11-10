Сборная России по хоккею обыграла шведов в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею обошла команду Швеции со счетом 4:1, сообщает 10 ноября агентство ТАСС.

Эта победа стала второй в копилке российских спортсменов на Кубке Карьяла. Матчи первого в сезоне этапа Евротура проходят в Хельсинки.

Шайбы в ворота соперников были заброшены Андреем Кузьменко (31-я и 51-я минуты), Евгением Кетовым (39-я) и Андреем Локтионовым (59-я). Для Кузьменко этот гол стал первым в матчах за российскую команду.

Сборные России и Швеции провели 22-й матч в рамках Кубка Карьяла в Евротурах, российская команда одержала 14-ю победу.

8 ноября сообщалось, что сборная России по хоккею выиграла у Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Андрей Педан.

В следующем матче российские хоккеисты встретятся с командой Чехии в воскресенье, 11 ноября. Турнир завершится в этот же день.