Пуски ракет «Союз-2» на новом топливе начнутся в 2019 году
В 2019 году планируется завершить сертификацию двигателей РД107/РД108 ракет-носителей «Союз-2» на новом топливе нафтил. Об этом рассказал на выставке AirShow China главный конструктор «Энергомаша» Петр Левочкин.
По его словам, в этом году планируется изготовить комплект двигателей для ракеты, которая полетит в космос на новом топливе. Первый запуск запланирован на 2019 год, передает 10 ноября ТАСС.
«Перевод ракет «Союзов» с керосина Т1С на нафтил — плановый», — добавил Левочкин.
Накануне стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный должен пройти 25 декабря в 5:07 мск, специалисты уже проводят подготовку. Пуск «Союза-2.1а» станет четвертым в истории космодрома.
5 октября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый запуск ракеты-носителя со второй очереди Восточного намечен на 2023 год.