Источник назвал дату пуска «Союза-2.1а» с космодрома Восточный

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный должен пройти 25 декабря в 05:07 мск, специалисты уже проводят подготовку к нему. Об этом 9 ноября сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«На орбиту планируется вывести два российских спутника дистанционного зондирования Земли — «Канопус-В» № 5 и «Канопус-В» № 6, а также около трех десятков малых космических аппаратов, в основном класса «кубсат», — приводит ТАСС комментарий источника.

Ракета стартует с разгонным блоком «Фрегат», они уже находятся на космодроме. Спутники поступят на Восточный в середине ноябре после завершения проверок.

Пуск «Союза-2.1а» станет четвертым в истории космодрома. 5 октября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый запуск ракеты-носителя со второй очереди Восточного намечен на 2023 год.