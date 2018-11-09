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Источник назвал дату пуска «Союза-2.1а» с космодрома Восточный

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный должен пройти 25 декабря в 05:07 мск, специалисты уже проводят подготовку к нему. Об этом 9 ноября сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

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«На орбиту планируется вывести два российских спутника дистанционного зондирования Земли — «Канопус-В» № 5 и «Канопус-В» № 6, а также около трех десятков малых космических аппаратов, в основном класса «кубсат», — приводит ТАСС комментарий источника.

Ракета стартует с разгонным блоком «Фрегат», они уже находятся на космодроме. Спутники поступят на Восточный в середине ноябре после завершения проверок.

Пуск «Союза-2.1а» станет четвертым в истории космодрома. 5 октября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый запуск ракеты-носителя со второй очереди Восточного намечен на 2023 год.

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