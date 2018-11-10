Прямой эфир

Министр обороны Китая предрек катастрофу в случае столкновения с США

0
Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные столкновения между Китаем и США приведут к катастрофе не только для обеих стран, но и для всего мира, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Холодок пробежал: случится ли конфликт из-за антарктической нефти
Кому достанутся алмазы, вода и другие богатства ледового континента

«Китайские войска будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность родины, а также интересы ее развития», — цитирует министра в субботу, 10 ноября, агентство «Синьхуа».

По его словам, Китай готов продолжить диалог с США, который бы в равной мере учитывал интересы обеих сторон, а также опирался на взаимное доверие и был бы направлен на устранение взаимных разногласий.

«На вооруженные силы КНР и Америки возложена важная ответственность. Благоприятное развитие сотрудничества между ними — залог счастья двух стран и всего мира», — добавил глава оборонного ведомства.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США не хотят холодной войны с Китаем. Об этом он рассказал по итогам двустороннего стратегического диалога стран, который прошел в Вашингтоне 9 ноября.

Торговая война между Китаем и США началась в июле, когда американская сторона ввела пошлины в 25% на китайские товары общим объемом в $50 млрд. В ответ Пекин ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Китай подписали протокол о разработке и производстве ракетных двигателей
Китайские валютные резервы снизились до минимума с 2016 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017