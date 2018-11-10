Министр обороны Китая предрек катастрофу в случае столкновения с США

Военные столкновения между Китаем и США приведут к катастрофе не только для обеих стран, но и для всего мира, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

«Китайские войска будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность родины, а также интересы ее развития», — цитирует министра в субботу, 10 ноября, агентство «Синьхуа».

По его словам, Китай готов продолжить диалог с США, который бы в равной мере учитывал интересы обеих сторон, а также опирался на взаимное доверие и был бы направлен на устранение взаимных разногласий.

«На вооруженные силы КНР и Америки возложена важная ответственность. Благоприятное развитие сотрудничества между ними — залог счастья двух стран и всего мира», — добавил глава оборонного ведомства.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США не хотят холодной войны с Китаем. Об этом он рассказал по итогам двустороннего стратегического диалога стран, который прошел в Вашингтоне 9 ноября.

Торговая война между Китаем и США началась в июле, когда американская сторона ввела пошлины в 25% на китайские товары общим объемом в $50 млрд. В ответ Пекин ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.