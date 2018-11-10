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Помпео заявил, что США не хотят холодной войны с Китаем

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США не хотят холодной войны с Китаем. Об этом он рассказал по итогам двустороннего стратегического диалога стран, который прошел в Вашингтоне 9 ноября.

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По его словам, переговоры прошли продуктивно. Помпео отметил, что всё, чего хочет от Пекина Вашингтон, это ответственного подхода в своих действиях, пишет «РИА Новости».

Торговая война между Китаем и США началась в июле, когда американская сторона ввела пошлины в 25% на китайские товары общим объемом в $50 млрд. В ответ Пекин ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 млрд.

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