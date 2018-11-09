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Пропавшего главу столичного муниципалитета нашли мертвым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Пропавшего несколько дней назад исполняющего обязанности руководителя столичного муниципалитета округа Щукино Сергея Середина нашли мертвым. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает REGNUM со ссылкой на администрацию округа.

На теле скончавшегося отсутствуют признаки насильственной смерти. По предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной стала сердечная недостаточность.

В последний раз Сергея Середина видели 2 ноября в центре Москвы. Вечером после работы он встретился с друзьями в пивном ресторане. Компания разошлась, но Сергей до дома не доехал. По одной из версий, чиновнику стало плохо на улице, но «скорую» никто не вызвал, говорится в официальном сообщении.

Тело мужчины обнаружили в Благовещенском переулке утром 3 ноября, оно несколько дней пролежало в морге как неопознанное. Супруга Середина находилась в отъезде, поэтому его стали искать только 6 ноября, когда после праздников, посвященных Дню народного единства, мужчина не вышел на работу.

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