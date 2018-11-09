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Трамп рассказал о коррупционном скандале на выборах во Флориде

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Президент США Дональд Трамп заявил о мошенничестве на выборах в сенат в штате Флорида и отметил, что по этому факту уже проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

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После подсчета 100% бюллетеней республиканец и действующий губернатор Флориды Рик Скотт набрал 50,1% голосов, а его оппонент от Демократической партии, сенатор Билл Нельсон заручился поддержкой 49,9% избирателей. Вместе с тем проигравший политик потребовал пересчета голосов.

«Правоохранительные органы изучают очередной крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничество на выборах городах Броуард и Палм-Бич. Флорида проголосовала за Рика Скотта!», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Официальный пересчет голосов должен начаться в субботу, 10 ноября.

Промежуточные выборы начались в США 6 ноября. По их итогам планируется переизбрание 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей конгресса, 39 губернаторов, а также более 6 тыс. членов заксобраний штатов, судей и членов советов школьных округов.

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