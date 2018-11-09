В Пензенской области 10 школьников госпитализированы с отравлением

По меньшей мере 10 детей госпитализированы из школы в селе Бессоновка Пензенской области с признаками острой кишечной инфекции, сообщили в областной прокуратуре в пятницу, 10 ноября.

По данным правоохранителей, в больницу были доставлены ученики с четвертого по седьмой класс. За помощью к медикам они обращались на протяжении последних двух дней.

В образовательном учреждении проводится проверка, в частности на соответствие требованиям законодательства при организации питания, пишет ТАСС.

В середине октября массовое отравление зафиксировали в гимназии города Абдулино Оренбургской области. Тогда госпитализировали не менее восьми подростков. В июле в детском оздоровительном лагере в Саратове произошла вспышка кишечной инфекции. Отравились 18 детей, однако в больницу никого не забирали, сообщает «Федеральное агентство новостей».