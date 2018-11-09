Прямой эфир

В Пензенской области 10 школьников госпитализированы с отравлением

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 10 детей госпитализированы из школы в селе Бессоновка Пензенской области с признаками острой кишечной инфекции, сообщили в областной прокуратуре в пятницу, 10 ноября.

По данным правоохранителей, в больницу были доставлены ученики с четвертого по седьмой класс. За помощью к медикам они обращались на протяжении последних двух дней.

В образовательном учреждении проводится проверка, в частности на соответствие требованиям законодательства при организации питания, пишет ТАСС.

В середине октября массовое отравление зафиксировали в гимназии города Абдулино Оренбургской области. Тогда госпитализировали не менее восьми подростков. В июле в детском оздоровительном лагере в Саратове произошла вспышка кишечной инфекции. Отравились 18 детей, однако в больницу никого не забирали, сообщает «Федеральное агентство новостей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 20 человек госпитализировали после отравления в кафе в Дагестане
Еще одного петербургского школьника госпитализировали с отравлением ртутью
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017