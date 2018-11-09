Австрийский посол вызван в МИД из-за «шпионского скандала»

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер был вызван в Министерство иностранных дел России 9 ноября в связи со «шпионским скандалом».

Ранее официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства также вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу.