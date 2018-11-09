Дополнительные 39 млн рублей получат начинающие фермеры Липецкой области

Начинающим фермерам Липецкой области будет направлено дополнительные 39,4 млн рублей. Средства поступят в виде грантов на создание и развитие фермерского хозяйства.

Гранты получит 21 проект начинающих фермеров из 14 районов, основными направлениями которых являются овощеводство, тепличное производство, мясное и молочное животноводство, а также выращивание грибов. Об этом сообщает Lipetskmedia со ссылкой на пресс-службу управления сельского хозяйства региона.

В общей сложности сумма дополнительной поддержки составит 39,4 млн рублей. При этом ранее в этом году начинающим фермерам уже была выделена аналогичная сумма.

В пресс-службе администрации Липецкой области отметили, что государственная поддержка малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. В 2018 году фермерам и кооперативам региона было выделено 263 млн рублей в виде грантов.