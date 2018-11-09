Пьяный мужчина открыл стрельбу возле колледжа в Ногинске

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу рядом с колледжем в подмосковном Ногинске. Об этом 9 ноября ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел днем 8 ноября. Нетрезвый 27-летний мужчина открыл стрельбу в воздух из пневматического пистолета на территории ногинского колледжа. На место прибыли сотрудники полиции, задержали нарушителя порядка и доставили в отделение, пишет RT.

Там мужчина объяснил свой поступок ссорой с охранником учебного заведения. Он пояснил, что хотел «пообщаться со своей знакомой», однако охрана не пропустила его внутрь и попросила выйти. После этого злоумышленник достал пневматический пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. Как пишет РЕН ТВ, проводится проверка по данному факту.

Накануне, 8 ноября, сообщалось, что после стрельбы в машину бизнесмена из списка Forbes возбудили уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия.