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Многие очевидцы стрельбы в Калифорнии также пережили бойню в Лас-Вегасе

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Многие посетители, которые пережили нападение в клубе в Калифорнии, также присутствовали на концерте в Лас-Вегасе, где год назад в результате стрельбы погибли десятки людей. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Военный моряк Брендан Келли 22-х лет рассказал, что танцевал с друзьями, когда началась стрельба в баре. Он покинул клуб через заднюю дверь. Кроме того, в октябре 2017 года в Лас-Вегасе он пережил массовую бойню.

Как пишет «РИА Новости», неудивительно, что некоторые люди побывали на обоих мероприятиях, ведь стрельба в городе Таузанд-Окс и в Лас-Вегасе происходила на концертах исполнителей кантри.

Атака произошла в баре Borderline в ночь на четверг, 8 ноября. В заведении проходила вечеринка студентов. По словам очевидцев, неизвестный мужчина произвел около 30 выстрелов по толпе. В результате нападения погибли 13 человек, включая стрелка.

В октябре 2017 года 64-летний житель Невады Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил недалеко от гостиницы Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из окна своего гостиничного номера. В результате трагедии погибли 58 человек, пострадали 489.

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