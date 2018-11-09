Сегодня министр культуры Владимир Мединский представил Фонду кино нового исполнительного директора Вячеслава Тельнова. Вячеслава Николаевича я знаю давно. Он долго возглавлял департамент кинематографии в Министерстве культуры, а в начале этого года стал гендиректором Госфильмофонда. Это человек с хорошей репутацией в профессиональной среде. Знающий, с большим опытом, умеющий работать с людьми.

Он лично знает всех в индустрии, и его тоже знают, что в мире кино очень важно. Кинематографисты вообще народ сложный. Но Тельнов уже успел положительно себя зарекомендовать, поэтому, я думаю, его назначение будет позитивно воспринято профессионалами. На этом посту он сменил Антона Малышева — тоже, на мой взгляд, хорошего профессионала и талантливого руководителя. Антон Владимирович возглавлял фонд более пяти лет, и за эти годы российское кино достигло больших успехов. Выросла посещаемость и доля наших фильмов (согласно прогнозу Фонда кино, по итогам 2018 года каждый третий билет будет куплен на российский фильм. — «Известия»). И это во многом заслуга, конечно, Малышева, который выстроил прозрачную и эффективную систему экспертизы и поддержки проектов.

Приход любого нового руководителя означает перемены. Но назначение Тельнова — не единственное серьезное изменение в работе фонда. Летом правительство приняло поправки в его устав, изменившие структуру принятия решений. В частности, согласно новой редакции, попечительский совет, в составе которого я остаюсь, превращается в контрольно-надзорный орган, а основные властные функции передаются новому совету, который только предстоит сформировать. Как именно будет построена работа, мне еще предстоит узнать, но очевидно, что многое теперь будет происходить иначе.

Безусловно, какие-то новации необходимы. В частности — и я давно об этом говорю — нам необходима более тщательная работа со сценариями. Сейчас в структуре фонда есть сценарная рабочая группа во главе с Владимиром Хотиненко, которая оценивает поступающие сценарии и рекомендует лучшие из них. Но она, конечно, не занимается каждым персонально. На мой взгляд, недоработанные, не доведенные до ума сценарии — одна из самых больших проблем в российском кино сегодня. Поэтому, как мне кажется, в фонде нужно ввести институт редакторов, которые бы проводили творческую работу с материалом. Подчеркиваю — творческую, а не цензурную.

Сценарии даже по очень хорошим идеям шлифуются долго. В СССР обычно этим занимался грамотный редактор, который подсказывал авторам, как улучшить материал — доработать сюжет, характеры и так далее. Это была обычная советская практика. Так сейчас работает и Голливуд, но в российской киноиндустрии профессия редактора практически исчезла. В производство часто запускаются откровенно сырые сценарии, что видно по тем фильмам, которые идут в прокате. Как известно, одна из задач фонда — повышение уровня российского кино. Поэтому мне кажется логичным, чтобы там появилась такая редакторская группа.

Есть проблемы и более общего порядка. Безусловно, в последние годы у нашего кино есть несомненные достижения, но не нужно обольщаться цифрами. Мы до сих пор снимаем очень мало фильмов — недостаточно для такой страны, как Россия. Если вы сейчас зайдете в кинотеатр, вы увидите в основном голливудские новинки. А из тех российских фильмов, что выходят на экраны, до широкой аудитории добираются 20–30 в год.

Так как возможности государственной поддержки ограничены (да и вряд ли государство будет бесконечно выдавать деньги кинематографистам), необходимо создавать условия, задействовать рыночные рычаги, чтобы частным инвесторам было выгодно вкладываться в кино. Только так мы можем увеличить количество выпускаемых картин и упрочить позиции внутри страны.

Все эти и многие другие проблемы предстоит решить новому руководству фонда и министерству вместе с профессионалами индустрии.

Автор — режиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», член попечительского совета Фонда кино

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