Сегодня мы отмечаем День российского кино. И хотя он всегда был довольно формальным, важно, что есть дата календаря, когда про этот вид искусства вспоминают на официальном государственном уровне. Традиционно 27 августа проводится много тематических мероприятий, и это прекрасно, поскольку любые активности подобного рода привлекают внимание к индустрии. И, конечно, к нашему кинонаследию, которое остается очень востребованным по сей день.

Я каждый день подписываю разрешения — все просят показать ленты «Мосфильма». И мы охотно идем навстречу. Ведь это значит, что у современной публики, даже у молодежи, сохраняется интерес к золотому фонду отечественного кинематографа. Надо признать: в советских фильмах есть нечто такое, что всё время возвращает к ним публику. Но что это?

Дело в том, что в советском кино была прежде всего идея. Речь не об идейности каждого конкретного фильма. Скорее я имею в виду идейность как общее качество всего кинематографа СССР. Ведь искусство — это отражение внутреннего состояния общества, в котором и для которого оно производится. В том мире, где есть большая идея, четкое понимание того, ради чего это общество живет, какие оно ценности исповедует, рождается и кино соответствующее. Даже фильмы легких жанров тогда насыщаются особым смыслом. Взять хотя бы комедии Леонида Гайдая — в них ведь тоже есть эта советская идея. И люди к ней тянутся.

Что это за идея? Можно ее сформулировать как «строительство нового мира». Эта сверхзадача объединяла общество. Сегодня же мы лишены скрепляющей цели, что сказывается и на кино. В большинстве современных фильмов никакой идеи нет. И зритель это чувствует, может, даже не отдавая себе отчет. Обратите внимание: большинство недавних картин, считающихся успешными, так или иначе связаны с советским периодом. Кассу собирают ленты о советском спорте, о Великой Отечественной войне. То есть кинематографисты пытаются вернуть эту идейность в кино за счет обращения к прошлому.

Порой получается удачно. Правда, почти во всех картинах про времена СССР появились определенные штампы, кочующие из одного сценария в другой. Всем обязательно надо пнуть советскую действительность. Авторы непременно напоминают, что джинсов не было или чего-то не хватало на прилавках магазинов. Как правило, среди персонажей есть партийный руководитель или функционер — полный идиот или последний негодяй, который всё портит назло своим же и на радость врагам. Согласитесь, выглядит это довольно смешно и даже нелепо.

В советское время среди партийных деятелей было немало умнейших людей, сделавших много полезного для страны. Были, конечно, и те, кто действительно заслуживал критики. Но сейчас это превратилось в некий стереотип, который затронул даже фильмы о войне. В них политрук или комиссар обязательно строчит доносы, хотя на самом деле во время войны большая часть политруков и комиссаров гибла, поднимая роты в атаку.

Правда, в советском кино штампов тоже хватало. Но хочется верить, что молодые режиссеры смогут предложить свежий взгляд, привнести что-то свое. И это будут не новые штампы, а как раз идея. У кого-то это получится, у кого-то нет. И советами делу не поможешь — всё зависит от таланта. Настоящему художнику вообще сложно советовать, потому что у него индивидуальный, свой путь. Однако в День советского кино, который потом стал Днем российского кино, все-таки стоит вспомнить то лучшее, что у нас было, и понадеяться, что мы сможем извлечь из этого уроки для будущего.

Автор — режиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист России

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