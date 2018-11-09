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Экс-директора лагеря в Ивановской области заподозрили в истязании детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранительные органы задержали бывшего директора детского оздоровительного лагеря в Ивановской области по подозрению в истязании воспитанников, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, летом этого года руководитель организовала в одном из корпусов специальную комнату без окон, в которой она запирала детей на время от нескольких часов до нескольких суток. Выпускали их только для приема пищи и отправления естественных надобностей, сообщается на сайте СУ СКР.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря по статьям 127 и 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В середине октября в городе Канске Красноярского края сотрудников детского сада заподозрили в издевательстве над детьми. Как сообщалось, работники дошкольного учреждения «воспитывали» несовершеннолетних при помощи канцелярских кнопок, которые они им втыкали в разные части тела.

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