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В США признали неспособность противостоять гиперзвуковому оружию России

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency) столкнулось с тем фактом, что современные американские перехватчики неспособны противостоять гиперзвуковому оружию своих соперников — России и Китая. Об этом рассказал специалист по политике в области ядерных технологий Джеймс Эктон в интервью авторитетному журналу The National Interest

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«Я допускаю, что некоторые существующие перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но для поражения маневренных целей им бы понадобилось больше маневренных возможностей», — сказал эксперт.

По его словам, именно поэтому власти США решили сосредоточиться на оптимизации собственных перехватчиков. 

Вместе с тем специалист обратил внимание, что разработка Вашингтоном гиперзвуковых перехватчиков, нацеленных на межконтинентальные баллистические ракеты, может стать «дестабилизирующим» фактором, поскольку потенциально угрожает возможностям России и Китая нанести массированный ответный удар в случае агрессии против этих стран.

Как напоминает издание, недавно американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило собственный концепт перехватчика гиперзвукового оружия, получивший название Glide Breaker, который будет бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием.

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