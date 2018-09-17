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Молодой пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Великих Луках

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В Великих Луках Псковской области при столкновении мотоцикла с автомобилем погиб 18-летний пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по области.

Авария произошла в воскресенье, 16 сентября, в 19:35, возле одного из домов на Дальней улице. По предварительной информации, 27-летний мужчина, управляя Audi A4, при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл под управлением 17-летнего молодого человека, пишет Псковское агентство информации.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил различные телесные травмы и был госпитализирован. Его 18-летний пассажир скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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