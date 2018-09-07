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Мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с автомобилем в Тюмени

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Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП в на улице Широтной в Тюмени. Очевидцы сообщают о том, что он столкнулся с другим транспортным средством, после чего молодого человека увезла бригада скорой медицинской помощи.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили Megatyumen.ru, что сообщение о случившемся поступило в 18:01, карета скорой помощи была на месте в 18:07. Пациент был госпитализирован в областную клиническую больницу №2.

У пострадавшего мотоциклиста была диагностирована сочетанная травма головы. Он сразу был направлен в реанимацию. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь молодому мужчине.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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