Несовершеннолетний мотоциклист разбился в Астраханской области

В Астраханской области 17-летний мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП. Он не справился с управлением и перевернулся на скорости 200 км/ч.

Молодой человек был госпитализирован в детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали сочетанную травму, сотрясение головного мозга, компрессионные переломы грудных позвонков и разрыв внутреннего органа.

Примечательно, что друзья пострадавшего сказали, что он катался на велосипеде и упал. Позже подросток признался, что катался на мотоцикле на дороге Астрахань–Зеленга, пишет «Астрахань-24».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за управление незарегистрированным транспортным средством, без водительского удостоверения соответствующей категории и страхового полиса в отношении пострадавшего подростка составлены административные материалы. Владелец мотоцикла устанавливается, он также будет привлечен к ответственности.