Прямой эфир

Несовершеннолетний мотоциклист разбился в Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области 17-летний мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП. Он не справился с управлением и перевернулся на скорости 200 км/ч.

Молодой человек был госпитализирован в детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали сочетанную травму, сотрясение головного мозга, компрессионные переломы грудных позвонков и разрыв внутреннего органа.

Примечательно, что друзья пострадавшего сказали, что он катался на велосипеде и упал. Позже подросток признался, что катался на мотоцикле на дороге Астрахань–Зеленга, пишет «Астрахань-24».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за управление незарегистрированным транспортным средством, без водительского удостоверения соответствующей категории и страхового полиса в отношении пострадавшего подростка составлены административные материалы. Владелец мотоцикла устанавливается, он также будет привлечен к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с автомобилем в Тюмени
Трое погибли после наезда мотоциклиста на пешехода в Ростове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017