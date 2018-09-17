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Ганзейскую дирекцию по проведению праздников создадут в Пскове

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В Пскове планируют создать муниципальное автономное учреждение культуры «Ганзейская дирекция по проведению праздников». Дирекцию может возглавить Татьяна Пустошкина. Соответствующий проект решения Псковской городской думы размещен на официальном сайте города Псков.

Проект решения о назначении Пустошкиной внес исполняющий полномочия главы городской администрации Александр Коновалов. Окончательное решение о назначении будет принято на сессии городской думы, после чего с ней будет заключен срочный трудовой договор, пишет Псковская лента новостей.

В конце июля в Порхове Псковской области открылся Музей Ганзы. Инициатором проекта выступил почетный гражданин города Мартин Нармонтас. Экспозиция разместилась в здании старого тира между парком и Краеведческим музеем. Изюминкой стал раздел «Ганзейское письмо из Порхова», где каждый может отправить послание своим друзьям.

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