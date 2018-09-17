Япония облегчит визовый режим для тургрупп из России

Облегчения при получении визы для российских туристических групп, направляющихся в Японию, вступят в силу 1 октября. Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве заместитель директора Агентства по туризму Японии Дзюн Такасина.

Теперь для групп от трех человек будет сокращен список документов, необходимых для получения визы. Как пояснил куратор российского направления головного офиса Japan National Tourism Organization (JNTO) Валентин Шестак, в настоящее время Японию в основном посещают самостоятельные путешественники, а потому страна считает необходимым поддержать групповой туризм.

«Наша цель — стимулировать гуманитарные обмены между Японией и Россией на различных уровнях, в том числе посредством продвижения национальных кухонь. Российский поток в нашу страну только за первые семь месяцев этого года вырос на 40%, прибыло свыше 54 тыс. туристов. Уверен, что недели эногастрономического туризма в обеих странах помогут нашим народам углубить взаимопонимание, вдохновят на взаимные поездки», — сказа Такасина.

По его мнению, на увеличение турпотока повлияли три ключевых фактора: облегчение визового режима с начала 2017 года, увеличение количества прямых рейсов и активное продвижение японского турпродукта.

Он рассказал, что большинство туристов в Японии путешествует по маршруту Токио–Киото–Нара, не зная, что в стране можно отдохнуть на тропическом острове Окинава, известном своими пляжами, или посетить горнолыжный курорт на Хоккайдо. Также Такасина упомянул о горячих минеральных источниках, которыми, по его словам, пропитана вся страна.

Директор московского представительства JNTO Айри Мотокура напомнила, что с весны 2018 года в Японию были запущены дополнительные рейсы из Новосибирска и Иркутска. По ее словам, Сибирь становится одним из приоритетных регионов для Японии.

Она добавила, что в стране запланирована российская гастрономическая неделя. Она состоится в конце ноября — начале декабря этого года.

Ранее в сентябре облегчение визового режима для тургрупп из России анонсировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.