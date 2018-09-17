Трагедия с малайзийским Boeing 777, который потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области, потрясла весь мир. Тогда погибли все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа. В этом без какого-либо расследования США сразу обвинили ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), которым Россия якобы поставила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М». Однако спустя четыре года Москва представила неопровержимые доказательства того, что именно Украина является виновницей той ужасной трагедии.

Россия на протяжении всего времени всячески вытеснялась из числа тех, кто должен участвовать в якобы независимом расследовании. Ее даже не пригласили в Объединенную следственную группу, хотя туда вошли представители Украины и союзников США — из Нидерландов, Бельгии и Австралии. Даже представители Малайзии, чей рейс потерпел катастрофу, вошли в состав этой следственной группы позже.

Неудивительно, что в предварительном докладе группы, опубликованном 28 сентября 2016 года, была подтверждена западная версия трагедии. В нем утверждалось, что малайзийский Boeing был сбит ракетой 9М38 ЗРК «Бук», запущенной из района поселка Первомайский. В тот момент его контролировали ополченцы ДНР.

Даже спустя два года независимой экспертизы специалисты пришли к такому же выводу. Тогда заявили, что к атаке на малайзийский пассажирский самолет причастен ЗРК «Бук», стоящий на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Доказательства эксперты, конечно, решили не предоставлять.

Однако вопрос в том, что Москве в целом и не нужны какие-то специальные приглашения, чтобы доказать свою непричастность к крушению лайнера. Всё это время на обличительные «выводы» западных партнеров Россия заявляла, что не имеет к произошедшему никакого отношения. Периодически российская сторона намекала коллегам, что неплохо было бы посмотреть на ситуацию иначе, отбросив в сторону все антироссийские настроения, и подойти к проблеме профессионально. Однако Киев и его друзья продолжали сыпать в адрес Москвы обвинениями, явно не желая докопаться до правды. Видимо, поэтому Россия и решила дать западной комиссии второй шанс. Минобороны раскрыло такие детали, которые уже нельзя просто игнорировать. Сделать это — значит расписаться в собственной некомпетентности и предвзятости.

И вот спустя четыре года — в понедельник, 17 сентября, — Минобороны РФ представило рассекреченные данные о ракете ЗРК «Бук», сбившей малайзийский пассажирский самолет над Донецкой областью. Основательно и с полным набором доказательств представители российского ведомства рассказали о том, что по серийным номерам сопла и двигателя был установлен номер той самой ракеты. Согласно представленной в ходе брифинга технической документации, ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, а затем отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152 на территории Украинской ССР. Есть приемный акт получения этой ракеты. И назад она не возвращалась.

В ходе представленных неопровержимых доказательств становится ясно, что ракета принадлежит украинской войсковой части. И сомневаться здесь не приходится. В день катастрофы российскими средствами радиотехнического контроля была зафиксирована работа украинской РЛС «Купол-М1» батареи «Бук-М1», дислоцированной в районе населенного пункта Стыла (30 км южнее Донецка). Технические особенности комплекса «Бук-М1» позволяют осуществлять обмен информацией о воздушных целях между батареями одного дивизиона. Поэтому пуск ракет также мог быть осуществлен из населенного пункта Авдеевка (8 км севернее Донецка) или Грузско-Зорянское (25 км восточнее Донецка).

По данным Минобороны России, в день катастрофы группировка ПВО Украины в районе Донецка насчитывала три-четыре зенитно-ракетных дивизиона ЗРК «Бук-М1», способных поражать цели на дальности до 35 км и на высотах до 22 км. Это подтверждено космическими снимками отдельных мест расположения средств ПВО украинской армии.

Конечно, опубликованные данные изменили ход расследования — теперь Объединенной следственной группе не удастся отмахнуться от вскрывшихся обстоятельств трагедии. И хотя надеяться на хоть сколь-нибудь объективный результат не приходится, Москва смогла пробить стену обвинений в свой адрес, выстроенную вокруг нее Западом.

Теперь следственной комиссии придется делать выводы с учетом того, о чем заявило Минобороны. Но уже сейчас становится ясно: Киев не сможет скрыть своей причастности к катастрофе малайзийского Boeing. И можно лишь надеяться, что когда-нибудь виновные будут представлены мировой общественности. А дело о гибели почти 300 человек не станет лишь очередным шагом в дискредитации Москвы.

Автор — заместитель директора Института стран СНГ