«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы со стороны Украины

Часть дамбы, отделяющая кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера «Сиваш», была разрушена на территории Украины. Об этом заявил директор крымского филиала компании «Титановые инвестиции», управляющей заводом в Армянске.

«За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу», — приводит его слова «РИА Новости».

Акулов добавил, что руководство завода обратилось в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты.

В начале сентября специалисты зафиксировали превышение ПДК сернистого ангидрида в воздухе, в связи с чем расположенный рядом «Крымский титан» решили остановить. Оказалось, что причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое произошло вследствие высокой температуры и отсутствия осадков.

Было принято решение вывезти детей из Армянска и двух районных сел в оздоровительные учреждения. В пятницу, 14 сентября, в самом городе ввели режим ЧС.

На данный момент власти Крыма и стражи порядка рассматривают шесть причин загрязнения атмосферы, в том числе сброс неустановленных веществ с территории Украины.