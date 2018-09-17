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«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы со стороны Украины

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Часть дамбы, отделяющая кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера «Сиваш», была разрушена на территории Украины. Об этом заявил директор крымского филиала компании «Титановые инвестиции», управляющей заводом в Армянске.

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«За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу», — приводит его слова «РИА Новости»

Акулов добавил, что руководство завода обратилось в ФСБ, чтобы они проверили это сооружение. 

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Очевидцы писали в соцсетях, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в районе предполагаемого выброса стоял запах кислоты.

В начале сентября специалисты зафиксировали превышение ПДК сернистого ангидрида в воздухе, в связи с чем расположенный рядом «Крымский титан» решили остановить. Оказалось, что причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое произошло вследствие высокой температуры и отсутствия осадков.

Было принято решение вывезти детей из Армянска и двух районных сел в оздоровительные учреждения. В пятницу, 14 сентября, в самом городе ввели режим ЧС.

На данный момент власти Крыма и стражи порядка рассматривают шесть причин загрязнения атмосферы, в том числе сброс неустановленных веществ с территории Украины.

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